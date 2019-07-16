修例風波：鄭若驊陳茂波先後訪京　學者指不尋常或遭勸退

修訂《逃犯條例》引發連串風波至今仍未平息，政府及立法會工作幾近癱瘓，外界關注政府問責班子如何平息近日亂局之際，三位司長中有二人即將訪京。政府今日(16日)先後公布，律政司司長鄭若驊及財政司司長陳茂波將於明日(17日)及後日(18日)訪京。有立法會議員認為，港人會質疑兩人上京與最近的管治危機有關；有學者就認為，二人此時上京，情況不尋常，或涉及修訂《逃犯條例》工作表現欠佳，因而被問責，而鄭若驊上任以來醜聞多多，今次上京可能被勸退。



根據政府公布的行程，鄭若驊將於明午出發，訪京期間將與司法部、外交部、最高人民法院代表會面，亦會參觀北京互聯網法院及出席第二次「一帶一路」聯席會議，周六(20日)上午將返港。



至於陳茂波將於後日晚上出發上京，出席翌日舉行的《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》第五議定書簽署儀式，並於周六下午返港，離港期間，財經事務及庫務局局長劉怡翔會署任財政司司長。



立法會議員鄭松泰認為，作為司長，現時應首要面對香港市民的不滿，不應此時上京，但香港人亦不會如此天真，相信陳茂波及鄭若驊真的因為表面的原因而外訪，港人會質疑二人上京與最近的管治危機有關，是否上去聽取管治安排，但即使聽取對港管治安排，亦未必能夠解決香港目前的政治危機。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，陳茂波及鄭若驊此時上京，情況不尋常，陳茂波主管經濟事務，但簽署有關安排不一定要他上京，尤其現時為敏感時刻，未必急於在此時上京，估計或與他推動《逃犯條例》修訂未夠盡力有關，今次修例應由整個政府一同推動，而陳茂波未能扮演重要角色，因而被問責。



他又指，當局因近日連場亂象而拘捕不少人，應加快檢控工作，鄭就此有重要責任，此時上京明顯不尋常，鄭若驊上任以來一直醜聞多多，涉及僭建、包括黎智英在內的多名佔中搞手未檢控，加上黎涉刑恐東方報業集團男記者，而鄭若驊原本主責《逃犯條例》修訂，在事件中淪為「避政司司長」，今次上京引起外界多種聯想，問責官員由中央委任，鄭若驊可能被「照肺」訓示，要求她檢討、反省，甚至可能要勸退她。

