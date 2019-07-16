修例遊行蔓延　暴力衝突升級　王國興揪出幕後黑手

反對修訂《逃犯條例》遊行蔓延至全港十八區，警民衝突升級，周日(14日)沙田區遊行雙方爆發「激戰」致多人受傷，流血收場。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興質疑近日連場警民衝突背後是美國搞鬼，意圖在港推行顏色革命，而壹傳媒黎智英則是美國在港代理人，批評黎借暴亂發財。王建議警方可實施臨時戒嚴，以及拒絕發出不反對通知書，制止暴徒式示威。



王國興表示，自6月起連場暴力衝突已導致香港經濟大受打擊，餐飲及零售蒙受損失，有外國機構更不敢來港上市，長此下去香港經濟將一蹶不振。王又指，《逃犯條例》修訂已壽終正寢，「根本無例可反」，質疑衝突背後是美國及其在港代言人黎智英攪局，就如美國在其他國家所發動的顏色革命。保安局及警隊高層已確認示威者是有預謀及有部署。而衝突現場往往有疑似特工的外國人在場指揮，目的是打殘特區政府。



在香港局勢如火如荼之際，黎智英到美國與副總統彭斯及國務卿蓬佩奧會面。王指出，美國政府發出新聞稿，一如官方接待，質疑「黎智英憑乜代表香港人？」王又稱，有關安排反映黎是「如假包換嘅美國走狗」，而自6月暴力衝突驟起，壹傳媒股價即暴升3成，質疑是有美國金融機構大手購股，直斥黎是發暴亂財。



王國興表示，政府已引入水炮車，可發出強烈水柱並混入不易脫色顏料，當射水驅散時，亦可根據顏料拘捕嫌疑人，避免前線警員做人肉沙包，被人用雨傘或水管攻擊。王又建議警方考慮實施臨時戒嚴和宵禁，以往港英政府亦行之有效，如警方認為有可能發生暴力示威，亦應拒絕發出不反對通知書，強調面對暴力衝擊，警方不能軟弱無能。



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