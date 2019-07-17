政Whats噏：夏天歎西瓜消暑　王桂壎：起碼食半個

天時暑熱，有乜嘢消暑良方？香港律師會前會長王桂壎就話大熱天時佢最鍾意就係食西瓜飲冰水，仲要喺食西瓜食親都食半個咁先夠喉。真係佩服！



馬季日前煞科，當日王桂壎同太太都有入馬場消遣，佢話馬季抖暑就會多啲時間去外國旅行打波，因為外國啲天氣雖然熱但熱得嚟乾爽，冇香港咁濕熱所以會舒服啲，放假可以着衫輕便啲，唔使着西裝褸恤衫咁熱，形容喺「卸晒裝備」。



善德基金會永遠名譽會長葉鍾佩雲亦孖住老公葉俊亨入場。問到暑假會去邊玩？葉俊亨話大把地方去呀，一啲都唔悶，可以陪吓老婆行吓街、食吓飯，又同啲細路去下旅行不知幾開心。咁去邊處度假？葉太話因為年年都會去旅行，等啲細路自己話事，可能天氣熱會去凍啲嘅地方或者陽光與海灘，不過去邊度都無所謂，最緊要都係一家人開心啫！



香港工商總會主席王庭聰就話馬季抖暑，佢亦可以休息吓，多啲時間陪吓啲孫仔，會帶佢哋去廣東省主題樂園酒店游吓水。問到點解唔帶啲孫去自己酒店玩呀？佢話成日去會厭，去第二度住吓有新鮮感。



問佢點樣消暑？佢就話放假一定着啲casual(隨便)啲冇咁拘束嘅衫，同埋鍾意去游水吹下海風，舒舒服服都係一個唔錯嘅消暑活動。佢仲透露雖然天氣熱，但自己由細到大都好少飲凍嘢，仲話再熱嘅天氣都鍾意飲熱嘢，咁對身體會好啲。唔怪得知次次見你都容光煥發啦！