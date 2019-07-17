青春期少年患得患失　暗瘡性徵體味皆困擾

踏入青春期的少年最擔憂甚麼﹖一項調查發現，最困擾青春期少年的問題是生暗瘡，逾半受訪少年擔心影響儀容，亦有不少人擔心情緒不穩，甚至有體味、月經、夢遺等問題；至於青春期有甚麼期待，少年人最多的答案原來是談戀愛及不用受父母管束。香港家庭計劃指導會資深教育主任周卉卉希望青少年能接納自己身體的變化、正確面對性慾及性好奇，學懂面對困惑及尋找支援。



家計會去年到8間小學和一間中學進行性教育活動，期間透過問卷收集了683名年齡介乎9至13歲的小四至中一學生對青春期的意見。結果發現逾七成半受訪學生認為自己沒踏入青春期，逾六成表示不期待青春期帶來的個人轉變。受訪學生選出首三項青春期「最困擾的煩惱事」，依次為暗瘡 (52.2%)、情緒不穩(38.1%)及成績下跌(33.4%)，甚至月經、夢遺不知怎麼辦，亦成了受訪學生關注的事項。



受訪同學中，亦有近四成期待青春期來臨。在生理方面，他們希望長大成人，長高、肌肉發達、變聲、長喉結、有月經等。心智方面，則渴望獨立，不受父母管束，可以自主，拍拖、談戀愛等。



家計會特別創作了一冊以青春期為主題的互動故事圖書《快樂成長 性教育圖書:青春告白》，冀啟發青少年接納自己身體的變化、性慾及性好奇，學懂如何尋找支援，與家人、朋友建立健康的關係，學習有自信和智慧地處理不同問題。

