黑幫招兵揀南亞蟀　當刀手販毒樣樣齊

向來被黑幫包攬、被視為「專利」的偷運南亞人蛇「獨市」勾當死灰復燃，犯罪集團覷準港府近月因修訂《逃犯條例》風波變成跛腳鴨，在擬收緊難民政策停滯不前下，趁機加快步伐委託「南亞兵頭」到巴基斯坦、印度及非洲等國家招兵，而為逃避執法部門追緝，採取迂迴路線安排人蛇分批入境中國作「跳板」，在南方沿岸城市會合後，以「集運」方式循水陸兩路來港搶灘。



犯罪集團會提供「一條龍」服務，安排同鄉穿針引線作嚮導，人蛇抵港進入市區，便有同鄉照應落腳，他們一般會獲安排居住在油尖或深水埗等舊式大廈，因該些地區租金便宜，有較多同鄉居住以便互相關顧，另又協助他們「搵工」，一般是空缺較多如裝修、搬貨、回收等工作。



不過，黑幫偷運人蛇亦另有目的，「兵頭」會揀選好勇鬥狠的亡命之徒，教導一系列來港後的事項，包括申請免遣返聲請的程序、如何拖延及如何自簽擔保等，透過免遣返聲請做「假難民」，有證據顯示有人蛇以打黑工作幌子，有需要便參與販毒等不法活動，甚至安排接「柯打」充當刀手，淪為黑幫爛頭蟀。上月杪，警方在流浮山爛角咀截獲一艘木船，發現兩名內地蛇頭及八名巴籍人蛇，據悉木船上藏有槍枝，懷疑有人刻意安排南亞兵來港進行「特別任務」。