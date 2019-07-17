東方日報A1：21日第4宗南亞人蛇偷渡案　西貢又拘7人

修訂《逃犯條例》草案引發社會動盪示威不絕，行政、立法、司法及執法部門幾近癱瘓，本港陷無政府狀態，有操控偷運人蛇的黑幫趁亂在南亞多國散布謠言，慫恿人蛇在當局打擊假難民「辣招」出台前湧港「搵食」，導致大量南亞人蛇蜂擁而至。警方在過去廿一日先後破獲四宗南亞偷渡案，拘捕廿四名人蛇，昨晨再有六名孟加拉及岡比亞偷渡客在西貢搶灘後，擬乘的士前往市區被揭發，連同接應車的巴基斯坦裔司機被捕。警方相信人蛇由內地來港伺機犯案，一旦被捕便提出免遣返聲請留港。



被捕的六名男非法入境者（廿一至卅歲），當中五人為孟加拉籍，一人來自西非國家岡比亞，疑接應的男司機（四十三歲）則來自巴基斯坦，持香港身份證。消息指，昨晨十時許，多名非華裔人士在西貢東壩對開分別登上兩輛的士，擬前往北潭涌巴士總站閘口。



據悉，其中一名醒目的士司機因見眾人打扮不似遊客，懷疑有偷渡客，於是暗中報警。西貢軍裝巡邏小隊第一隊聯同西貢村巡隊警員接報趕至，在附近兜截及設置路障，其後在大網仔路及仁義路交界，發現一輛形迹可疑的客貨車，遂上前截查。期間，警方發現車上六名非華裔乘客，他們俱孭背囊，放有衣物及個人物品，身上攜有小量現金，包括人民幣及孟加拉貨幣，另持有護照，惟均未有入境紀錄，涉嫌非法入境被捕，而巴裔客貨車司機則涉協助或教唆非法入境被捕。同時，警方在附近截獲四名非華裔人士，他們均持身份證或「行街紙」獲放行。初步調查顯示，被捕人蛇由深圳乘快艇到西貢登岸，由於客貨車無禁區紙，故「人蛇」需乘的士前往閘口，再轉乘接應車輛前往市區。



警方正追查偷渡集團的幕後主腦，案件交由黃大仙警區刑事調查隊接手跟進。偷運南亞人蛇一直由黑幫操控，近期人蛇密密搶灘的主因，是因本港修例風波影響，有人覷準機會在南亞多國散布謠言，慫恿南亞人趕來香港「搵食」甚至伺機犯案。警方在廿一日內已破獲四宗南亞兵團偷渡案，八名巴裔人蛇及兩名內地「蛇頭」上月廿六日在流浮山被水警拘捕。七名巴裔人蛇本月四日在西貢西灣村搶灘被捕。至上周五，警員在西貢清水灣二灘截獲三名南亞裔人蛇。



為應對假難民問題，港府一直籌備修訂《入境條例》，建議包括將提交聲請表格法定時限由廿八天減至十四天，及考慮有否空間將部分上訴程序法定時限適當縮減，又會加強入境處執法、遣送及羈留權力等，冀改善整個審核程序並堵塞漏洞。政府今年四月指以今年上半年向立法會提交條例草案為目標，惟立法會因修例風波陷入癱瘓，而上半年已過，《入境條例》修訂仍未上會，料趕不及上半年提交，當局冀修訂可於今屆立法會會期明年七月完結前通過。



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