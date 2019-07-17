綠色先鋒：化朽為奇　山竹塌樹升級再造

去年9月，超強颱風山竹將本港多處樹木摧毀的一幕，相信不少市民仍然歷歷在目。大樹倒下令人十分惋惜，如果將數以噸計的優質木材直送堆填區更是暴殄天物。蒲窩青少年中心收集塌樹，重新改造成堅固好用的木拐杖、木枱及玩具，再將之轉送到有需要的人士手中，為社區不同人士送暖。



「今次用嘅木基本上都係來自海旁嘅塌樹，係幾棵好大嘅桃花心木嚟，係一種好優質嘅樹木。」採訪當日正值蒲窩青少年中心的年度活動「Maker Day」，活動於香港仔海濱公園舉行，蒲窩仝匠青年代表單清嵐（Derren）介紹指，他們幾個攤位所展示不同種類的木製品，正正是取材於當時海濱公園樹木的「遺體」。



「當時好快就諗到想將樹枝整成拐杖，不過要實行就要好多步驟。」Derren指，第一步是要與康文署和民政署等政府部門溝通，說服他們同意並將塌樹運到青少年中心；之後要等木材風乾，需時約半年；最後動工分別要刨樹皮、打磨和連接手柄，一枝拐杖才大功告成，「我哋嘅成品有幾款係整到好似行山杖咁，希望令啲老人家唔抗拒用，形象可以有活力啲。」



活動當日，確實引來很多市民走到攤位前拿起拐杖細看，更有不少人表示想擁有一枝，對此Derren表示仍要構思送贈安排，「希望多啲人用到就好。」至於一些較細小的木材，則被改頭換面，砌成玩具車、拇指琴和魯班櫈，成功吸引不少小孩圍觀，「木上面可以髹佢哋鍾意嘅顏色，好受小朋友歡迎，希望藉此培養佢哋要動腦筋，落手落腳將物件升級再造。」



除了拐杖和玩具，一張又厚又「實淨」的木枱亦十分吸睛，「呢一張直徑有成60厘米的木枱真係唔易整，好彩工場依家多咗好多工具先搞得掂。」除了一班同事和義工不辭勞苦，Derren亦感激獲得善款資助，推行為期2年的青年創客空間計劃（Maker Space），令他們能夠添置更多工具，甚至自設工場，「希望更加多人嚟嘗試，領略到動手做嘅樂趣。」



蒲窩青少年中心項目主任葉嘉慧（Karis）則指，活動目的是希望吸引市民、尤其是年輕人及小朋友，培養他們從小就要有「動手造」的想法，取代盲目消費，達到源頭減廢的目的。

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