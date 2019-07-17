探射燈：學者倡賦權區會　提升治理能力

上屆政府的社區重點項目推出以來風波不斷，要花近6年至去年底，共27個項目才全數獲得立法會撥款。有項目多次硬闖才能通過立法會工務小組，有學者認為政府應下放實權予區議會，提升地區治理能力。



項目中以半億港元的觀塘音樂噴泉爭議最大，自2015年起3闖工務小組委員會審議，至去年底獲得通過，但申訴專員公署同時就該項目展開查詢。而其綑綁提交審議的1.3億港元銅鑼灣摩頓臺興建活動中心亦由於禮堂面積過小，和重置排球場問題而備受非議，惟最終項目在去年7月批出撥款，料須在區議會換屆後才能竣工。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，上屆政府當初揚言下放權力予區議會，希望做到「地區問題地區解決」。然而，政府架構層層疊疊、政出多門，區議會仍然流於一個諮詢機構，並無實權，所遞交的建議仍需立法會批錢，導致多個項目要拖延多年才動工。他認為政府可參考昔日市政局或外國例子，改革區議會，下放實權予區議員，縮減地區項目審批的時間。

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