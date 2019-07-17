探射燈：為建資料館殺廟　住持抗爭到底

舊調景嶺警署活化前身，為有近60年歷史的普賢佛院。政府2015年為發展將軍澳風物汛迫遷該院，至今未有安置方案，更一併取走大量文物、靈位和骨灰龕。該院住持認為，政府借保育之名抹殺當區人民歷史，做法是極大的諷刺。



普賢佛院原建於調景嶺村，為上世紀50年代，落戶調景嶺寮屋區的抗日軍人及其家眷和內地移民等，提供身心靈及信仰支持，院內亦供奉黃花崗72烈士及擺放多名抗日軍人的靈位。至政府1996年清拆寮屋區時，佛院獲政府以1元租金租用舊調景嶺警署作安置補償。



「政府係摧毀緊傳統宗教、本土同中國人嘅歷史，侮辱緊先烈同中華民族。」普賢佛院第4代住持劉建國指，普賢佛院是現今落戶調景嶺最長的單位，殺廟前每年大小節日都有大量舊村民到佛院拜祭先賢先烈，是該區的活歷史。他批評政府以保育為名，強搶佛院用地，數百個靈位、宗烈祠及珍貴的文物至今下落不明，亦未有任何安置佛院的方案，至今無家可歸的劉聲言會抗爭到底。

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