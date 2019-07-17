探射燈：億億聲社區項目　求求其配套不足

政府2013年為每區預留1次過1億港元撥款，推行「社區重點項目計劃」，合共27個項目工程陸續完工。惟部分項目規劃欠全面，如即將完工的將軍澳歷史風物資料館，連接道路連街燈和防撞設施都欠奉，上月有重型車險衝下山；大圍足球場無洗手間和更衣室，不足1分鐘路程就有另1個足球場；筲箕灣東區文化廣場人煙稀少，街坊狠批不實際。關注團體認為，撥款金額不足夠涵蓋周邊配套設施，諮詢工作亦不夠全面，令各區項目質素參差。



舊調景嶺警署活化為歷史風物資料館「將軍澳風物汛」，2幢前警員宿舍改建為旅舍，標榜為傷健人士提供職業培訓及就業機會，惟必經的出入口有至少40級樓梯，輪椅人士需以升降台輔助；2間無障礙客房面積亦難以容納1張標準單人床及未摺合的輪椅。西貢區議員陳繼偉直斥，該處的交通配套未能配合旅遊發展，唯一連接路段單線雙程行車，卻未有足夠避車處。同區區議員方國珊亦指，上月底1輛重型車於寶琳南路失控橫擱於路面，險衝落山；行人由港鐵調景嶺站步行至資料館約需40分鐘，且路段蚊患嚴重。



筲箕灣東區文化廣場今年3月啟用，位置偏僻，項目主要包括有蓋主舞台和小舞台，中間有露天廣場。「開咗咁耐淨係見過1次活動，不如拎啲錢嚟整吓公園個廁所好過。」在廣場做運動的陳先生認為，舞台對居民實際作用不大，啟用初期更發現有石櫈損毀。



沙田區議會獲額外撥款，將一段大圍明渠覆蓋變成「箱型渠」，平台設有5人足球場及可裝卸觀眾席，惟沒有更衣室和淋浴間等設備。「諮詢近乎零！」沙田區議員李世鴻指項目出台時，諮詢期極短，政府一貫「長官意志」，通過投票項目便動工。



「廿三萬監察」發言人王國興認為，1億港元減去前期勘察和保養費用，再加上通脹等因素，真正可動用的資金其實打了7、8折，而區議會在構思相關項目時只希望盡用撥款，未必足夠全面考慮周邊配套。立法會議員許智峯則指，項目地區參與氣氛十分薄弱，種種掣肘下，令項目質素參差。



民政事務總署發言人回覆，沙田區「覆蓋沙田大圍明渠」的核准項目預算為7800萬港元；東區「東區文化廣場」為9060萬港元；西貢區「建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館」為4690萬港元。

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