網民熱話：失禮到南韓？野蠻港婦海鮮市場買鮑魚要包蒸

港人愛旅行，但到了外國卻常有失禮情況發生。近日有自稱領隊的網民於網上發文，指帶團友到南韓釜山機張海鮮市場食海鮮，期間一名港婦團友購買鮑魚，檔主將鮑魚刷洗起殼後，卻出爾反爾拒買，原因是檔主未按承諾將鮑魚烹調。發文者對不懂韓語的港婦堅稱聽得明對方說話大惑不解外，更諷其野蠻程度達「世界級」。



網民周日(14日)於Facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」投稿，講述該次經歷。該名領隊指，當時港婦一家三口在路邊海鮮檔買鮑魚時與檔主發生爭執，他與導遊上前了解，港婦謂：「佢明明話會幫我哋蒸埋，我哋先肯買」，導遊向檔主了解後向她解釋：「人哋係話你可以去賣蟹嘅舖頭幫襯，順手蒸埋鮑魚唔使另外加錢。」不過港婦反駁說：「冇可能，同咗佢講我哋唔買蟹，淨係買鮑魚，要take away，佢話ok，我哋先肯買」。



領隊奇怪港婦如何與只懂韓語的檔主溝通，於是問港婦二人如何對答，她謂：「梗係廣東話啦，仲做埋肢體語言。」領隊再問她是否聽得明韓語，港婦斬釘截鐵說：「聽唔明，但我肯定佢係咁嘅意思！」最後更拂袖而去，留下數隻已處理的鮑魚。



貼文發出後，網民紛紛指摘港婦：「影衰晒」，「真係不知所謂」；有人指在南韓講廣東話實在無理，「同南韓人講廣東話，你唔好返香港同香港人講泰文？」亦有網民分享遇到港人在日本失禮經歷，指香港人旅行遭人討厭已成常態，「所以香港人幾時都係不受歡迎旅客三甲」。



網民有話說：



李泳：聽唔明，但我肯定佢係咁嘅意思！呢句真係精句



Andy Wong：大陸人的肯定，只有他們先會堅持自己語言



Keith Chan：哈哈，喺日本成日都見到呢類人



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