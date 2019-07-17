再有南亞人蛇闖港　水警油塘追截舢舨拉5人

繼昨日(16日)有6名孟加拉及岡比亞偷渡客在西貢搶灘後，今早(17日)8時03分，水警在港島東水域發現一艘可疑舢舨，船上載有多名南亞裔男子，水警輪趨前擬截查時，舢舨加速逃走，水警遂追截舢舨，至油塘三家村避風塘對開時，一名男子躍入水中，失去蹤影。警員截查舢舨上5名南亞裔男子，揭發有人偷渡入境，當場拘捕5名南亞人蛇。



據悉，躍入海中的男子相信是揸船的蛇頭，水警及消防正在場搜索，並登上停泊在避風塘內的船隻調查。被捕南亞人蛇則由水警輪載返水警基地調查。



早上11時許，政府飛行服務隊直升機奉召到場，在空中協助搜索墮海失蹤男子。



修訂《逃犯條例》草案引發社會動盪示威不絕，行政、立法、司法及執法部門幾近癱瘓，本港陷無政府狀態，有操控偷運人蛇的黑幫趁亂在南亞多國散布謠言，慫恿人蛇在當局打擊假難民「辣招」出台前湧港「搵食」，導致大量南亞人蛇蜂擁而至。連同今早被捕的南亞人蛇，警方在過去22日先後破獲5宗南亞偷渡案，拘捕29名人蛇，昨晨(16日)再有6名孟加拉及岡比亞偷渡客在西貢搶灘後，擬乘的士前往市區被揭發，連同接應車的巴基斯坦裔司機被捕。警方相信人蛇由內地來港伺機犯案，一旦被捕便提出免遣返聲請留港。