修例風波：投訴警察課收159宗舉報　涉濫權毆打

修訂《逃犯條例》引發連串大型示威活動，民主派其中一個要求是設立獨立調查委員會調查連串衝突事件，但政府一直指現時機制有警隊投訴警察課及監警會處理。根據政府提交給中西區區議會文件，截至上周五(12日)，投訴警察課收到159宗與近日示威活動有關的投訴，主要涉及毆打、行為不當/態度欠佳/粗言穢語，以及濫用職權。



中西區區議會明日(18日)將會討論上月12日示威活動的有關動議，政府在回覆文件中重申，有關修例工作已經完全停止，政府從來無為當日在金鐘一帶發生的事作「暴動」定性。對於外界要求不追究或特赦涉違法人士，政府重申任何人不應亦不可在現階段干涉警務處的調查工作、律政司的檢控工作，甚至日後法庭的裁決工作。



對於有人質疑警員在行動中無出示委任證，政府回覆指，便衣人員在與市民接觸和行使警察權力時，應表明身份及出示委任證，如市民提出要求，軍裝警務人應出示委任證，但如情況不容許，或出示委任證影響行動、危及有關人員安全、要求不合理則除外。



政府又指，現有兩層投訴機制下，任何對警方的投訴都會得到公平公正處理，監警會主動審視上月9日至本月2日期間發生的數次大型公眾活動，包括警方採取的行動，於其常規及程序中有否缺失及不足，並爭取在6個月內完成審視工作。