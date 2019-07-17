多雨天氣致麻雀量升至30萬隻　僅6%樹上築巢

麻雀是香港常見鳥類，香港觀鳥會早前進行新一年的全港麻雀普查，估算香港現有30萬隻麻雀，較去年錄得的25萬隻多兩成，回升到2016及2017年水平。觀鳥會指出，上年度數量下跌跟天氣乾旱有關，今年雨量多有利麻雀築巢育雛，數量回升亦說明麻雀能適應天氣變化。



「全港麻雀普查」自2016年起至今已進行4年，今年有超過322名市民參與普查，他們於上月其中兩個周末，沿全港89條普查路線記錄成鳥及幼鳥數目、行為記錄等。香港觀鳥會高級研究專員彭俊超指出，最新普查錄得麻雀量由2018年25萬隻顯著回升至30萬隻。



他解釋，麻雀一般於3月及4月開始求偶及築巢，幼鳥於5月時已成長及離巢。據天文台紀錄，去年首5個月非常炎熱及少雨，影響麻雀捕食，不利繁殖成長。今年首5月累積雨量達680毫米，是去年同期的4倍，故麻雀數量回升。



調查亦有一項有趣的發現，逾94%麻雀於建築物外部結構築巢，在樹上或植被築巢只佔總數的6%。彭指麻雀的學名雖為「樹麻雀」，但牠們在香港甚少於樹上築巢，反而多於人工建築物築巢，呼籲市民包容及尊重鳥類生存的空間，人鳥和諧共存。