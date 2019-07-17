修例風波：示威禍及三分一打工仔飯碗　售貨員減佣

修訂《逃犯條例》風波引發連串暴力衝擊，工聯會今(17日)表示，接獲多個行業工會反映，近期的暴力衝擊對勞動市場打擊很大，其中建造、旅遊、零售及飲食業首當其衝，該4個行業約有110萬打工仔，佔全港勞動市場三分一。工會促市民表達訴求要和平理性，又促政府帶頭改善勞工就業質素。



香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑指出，立法會受衝擊損毀令短時間無法復會，約有700多億元的工程項目未審批，如茶果嶺隧道、橫洲公屋、西九超級地庫及將軍澳海水化淡廠等，涉及14300個職位未能如期開設，尤其是初期工序如紮鐵、釘板及落石屎等，導致不少地盤工友被壓價，甚至開工不足，收入大減。



香港專業導遊總工會理事長余莉華稱旅遊業近月表現慘淡，內地團由年初每月7800團降到上月的5641團，日均團數由260團降到180團，個人遊及商務客減4成，今原訂有由廣西副市長帶隊的推廣團亦取消。而上月12日至13日旅遊展中多個外國參展商目睹示威情況，再加上媒體報道，令歐美及東南亞團大減3成，不少導遊「冇工開」。



零售業員工多實施佣金加底薪制度，業界指示威區內零售商店生意跌，部分店收入減2至3成，從業員佣金收入亦跌。飲食業中部分高檔食肆營業額錄得4成跌幅。工聯會理事長黃國表示，受中美貿易戰影響，今年第一季經濟增長按年增幅只有0.5%，為10年來最差，衝擊事件令本地經濟雪上加霜，促當局改善勞工質素及解決房屋問題，平息社會怨氣。