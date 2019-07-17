流感疫苗學校外展恒常化　先導形式擴展至幼園

冬季流感肆虐，政府今日(17日)公布新一季流感疫苗接種計劃於10月展開，包括將學校外展計劃恒常化，讓所有小學參加，並以先導形式將計劃擴至幼稚園及幼兒中心，衞生署會視乎噴鼻式疫苗供應情況安排部分學校使用。而政府將繼續為65歲或以上、高風險人士、醫護人員及居於院舍的長者等，免費接種四價流感疫苗，而50至64歲人士、6個月至12歲小童、孕婦及傷殘津貼受助人等，亦會繼續獲每劑疫苗210港元資助。政府稱會採購超過56萬針疫苗。



衞生防護中心項目管理及專業發展處主任連慰慈表示，截至本月7日，共有435所小學和707幼稚園或幼兒中心報名參加外展計劃。政府會為學校外展採購24.5萬針疫苗，及2000劑噴鼻式疫苗。



衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，香港18/19冬季流感季節於1月初開始，2月回落，並於4月初返回基線水平，並持續約14周。在實驗室收集的呼吸道樣本中，流感病毒每周陽性百分比在1月中達至30.1%高峰，主要流行病毒為甲型(H1)流感。至於現時季節性流感最新情況，流感病毒每周陽性百分比由截至6月8日一周的6.58%，上升至上周的9.22%，但仍低於基線水平，認為香港未進入夏季流感高峰期。