港珠澳橋垃圾袋藏屍案　男子認阻合法埋葬屍體罪

去年5月港珠澳大橋地盤垃圾袋藏屍案，1名41歲男子今(17日)於區域法院承認一項阻止合法埋葬屍體罪，還押候本周五(19日)判刑。



被告陳浩霖，承認去年2月20日至5月4日期間，阻止合法埋葬30歲男子蕭志榮的屍體。案情指死者為一名釋囚，去年2月20日離開監獄，而涉案的地盤只用水馬圍住並無保安看守，亦無閉路電視，日間會有20至30人工作。去年5月3日下午，一名地盤工人發現一個傳出異味的垃圾袋，以為是垃圾故準備翌日交垃圾車運走，翌日另一工人好奇𠝹開垃圾袋赫然發現是屍體，遂報警處理。



法醫檢驗後發現屍體由多層膠袋包住，再用尼龍帶及膠紙綁好，放入臭丸辟味。驗屍報告發現死者頭有傷且體內有冰毒，死因不明。由於綑綁屍體的膠紙上印有一間運輸公司的名字，警方調查發現一名南亞男子於3月初買入一批紙箱膠紙，留下電話號碼。警方聯絡該號碼的陳姓女登記人，陳女透露被告涉案。被告被捕後承認在2月底跟死者及其他人在旺角一煙窟吸毒，死者突發狂，各人打過死者並合力制服他，後來死者口吐白沫，最終死亡。被告被其他人要求處理屍體，被告將之包紮好交由一名南亞漢拿走。



律師求情指被告非主腦，他只是按其他人要求協助處理死者屍體，驗屍報告沒顯示死者曾受暴力對待，法醫的調查亦脗合被告描述死者去世的情況。若非被告招供，控方無直接證據證明他牽涉其中。