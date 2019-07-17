修例風波：市民憂示威持續會有人傷亡　政府有責任處理

新城市廣場日前發生激烈警民衝突，逾千市民昨晚包圍廣場4樓客户服務台，並將之當成連儂場張貼便利貼表達意見。新城市廣場今日(17日)回復乾淨及平靜，但服務台前空無一人，未有如常提供服務。有市民認為近期示威行徑影響香港社會，亦擔心持續下去會有人命傷亡，亦有當區居民認為示威者行動克制和平，若要解決事件應該交由港府從政治層面解決。



梁先生表示，示威行動根本是「夾硬嚟」，即使時間夠了仍不肯離開，「香港幾廿年都無這些情況發生，再咁落去(示威者)遲早撞板」。自小居住沙田區的吳先生亦指示威行動較混亂，最擔心再繼續下去會造成人命傷亡，「我喺呢區長大，咁耐都未試過咁墟冚，衝突無人想，最驚有人傷亡」。



與兒子到商場的Ada平常一星期會到商場一次，她認為示威行動未見混亂，行為只屬正常表達意見，「又唔算暴力，商舖都無打爛」。她批評商場仍未交代事件來龍去脈，令人擔心商場是否真的安全，若政府不肯解決問題，相信難以改變，「警察同示威者都好無辜，無可能會咁對立，問題就出喺政府同高官身上，政府一定要負責任」。



同樣抱着女兒來商場的吳先生亦認為發生衝突令人感到不開心，但示威者表達意見行動都適當，「任何人睇到呢個問題係政治問題，政府任命官員有責任處理，若由警方和示威者在前線咁樣處理係唔合理的」。