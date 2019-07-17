修例風波：議員組義務律師團　支援受示威影響市民

政府修訂《逃犯條例》引發多場大型衝突，身兼大律師的經民聯立法會議員梁美芬，聯同議員何君堯等20多名律師組成義務律師團，為被遊行示威導致暴力事件影響的市民，提供義務法律支援。



梁表示，提供義務法律支援的原因，是基於反修例示威行動演變成暴力衝突，損害香港法治，令社會上許多持不同意見的人士「噤若寒蟬」。她強調「法律面前、人人平等」，今次支援乃協助本身無能力、無組織背景的無辜市民，初步給予法律意見，然後會視乎有關市民的情況再作跟進。



梁不同意有人以「制度暴力」合理化示威者所有違法行為，反問「制度暴力」是否代表《基本法》、「一國兩制」、以至《議事規則》等各方面，又稱批評「制度暴力」的人絕對違犯法治精神。她認為必須正視問題，並非因為「制度暴力」便要作出損害法律、滋擾他人舉動。



梁又直斥網上有人教唆他人犯法，甚或進行「起底」，公開政府和執法人員個人資料是「無法無天」，指出這些行為跟現實生活一樣，兩者同樣需要付上法律責任。