縱火案死因庭證人作供完畢　周五引導陪審團

2017年2月10日港鐵發生縱火案，疑兇張錦輝(61歲)死亡；死因庭今(17日)續審，傳召港鐵車務營運主管(南面網絡)湯濟明作供談及事發日的應變。湯透露肇事列車屬舊款，沒有安裝閉路電視鏡頭，事發時有乘客按緊急掣與車長對話，惟太多乘客同一時間大叫，車長聽不清通話內容，車長憑濃煙及燒焦味估計發生了火警，遂通知控制中心應變，列車抵站後所有乘客在一分鐘內疏散，港鐵事後成立小組調查及檢討，訂於2023年前替所有列車安裝閉路電視。



湯供稱港鐵自2000年已透過不同途徑教導乘客應付火警，每架列車有18個滅火筒，車廂氣窗沒上鎖，尖沙咀站月台有5個滅火筒，每個車站至少有一名職員受過合資格的急救訓練，事發前港鐵年均進行12次火警演習，事發後增到15次。由金鐘往尖沙咀車程共三分半鐘，列車抵站疏散乘客是合適的，較在隧道中途停車疏散更安全，車長有透過廣播安撫乘客。



湯續指港鐵每日有590萬人次使用，要仿效外國地鐵進行安檢不可行，港鐵已呼籲乘客不可攜帶違禁品，港鐵此次事件的應變獲政府及市民正面評價。



死因庭又傳召法醫郭嘉琪作供，郭斷定張錦輝因廣泛性燒傷及支氣管肺炎致死。死因庭完成傳召所有證人，裁判官本周五(19日)引導陪審團作裁決。