修例風波：議員評分創新低葉劉跌最多　民建聯跌幅最大

《逃犯條例》修訂引發連場風波，令立法會完全無法運作。有機構近日的調查發現，市民對全體立法會議員的多項工作表現評分皆創一年半新低，反映議員工作表現與市民期望相距漸遠。至於對政團支持度方面，評分下跌最多的是民建聯，下跌0.21分。



香港研究協會於上月19日至7月9日訪問了1365名市民，多項問題均以5分為最高分，1分為最低分。與去年10月的調查比較，市民對立法會議員監察政府工作的評分下跌0.31分，至2.07分，議政能力評分下跌0.23分，至2.02分，整體工作表現評分下跌0.33分，至2.06分，三者皆創一年半新低。



在立法會內擁有議席的政團支持度方面，大部分建制派政團都評分下跌，跌最多的是民建聯，下跌0.21分，至2.44分；其次是工聯會，下跌0.2分，至2.34分。至於港九勞工社團聯會就上升0.02分，至2.25分。



就直選及俗稱「超級區議會」的區議會(第二)立法會議員評分方面，建制派議員幾乎全數下跌，評分下跌最多的是香港島議員葉劉淑儀，下跌0.39分，至2.65分，其次是下跌0.3分、評分為2.29的區議會(第二)議員李慧琼。排第三的是下跌0.29分、評分2.97分的新界西議員田北辰。至於九龍西議員蔣麗芸就上升0.1分，評分為2.42分。