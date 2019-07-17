老婦死前曾打止嘔針　官問會否致死證人稱資料不足

患有長期病的印尼女華僑賴來香因有便秘和腹痛，其女兒要求香港急症中心用私家救護車送她到養和醫院，但因中心未能安排，而選用外診醫生服務，急症科醫生司徒敬豪上門檢查時認為女華僑肺部「好清」，處方藥物後離去，惟女兒未幾發現她沒有呼吸，被送院不久後同日因肺炎離世。死因庭今(17日)繼續在西九龍法院就事件召開研訊。



專家證人董偉杰醫生指，死者有青光眼和慢性肺病，不應為她注射案中的止嘔針，即使要注射，也應按死者情況和體重而適當調節劑量。董又認為，根據死者的病史，理應可聽到她肺部有雜聲，即使背景有嘈音也沒有影響。



另一專家證人廖維滔醫生則指，即使死者肺部有問題，若家人剛為她「拍完痰」，司徒醫生為她聽診時，也未必聽到雜音，惟廖指出，即使病人肺部有雜音也不代表有問題，相反亦然。廖續指，因司徒使用的止嘔針會令病人有神志不清等副作用，有機會間接影響呼吸，醫生用藥後會觀察病人一段時間才離開。



死因裁判官問廖，止嘔針會否導致死者離世，廖認為資料不足，指死者本身有肺炎，病情也有機會令她不能呼吸。