港吸毒男女澳門販毒　檢值15萬元可卡因及冰

澳門司警昨(16日)拘捕一對涉到澳門販毒的香港男女，其中一人在中區娛樂場「散貨」時「斷正」被捕，警方並在新馬路一住所內搜出共43.52克可卡因及1.59克冰毒，市值約15萬澳門元。司警以不法吸食、販賣及不適當持有器具罪起訴2人，送交檢察院處理。



案情指司警1周前接報指有香港販毒集團派員赴澳販毒予夜場人士，鎖定男嫌犯及其居所，警員昨晚約11時發現案中男女，跟蹤至中區某娛樂場後截查2人，檢獲11.17克共35包可卡因及一串鎖匙，女疑犯承認有吸食毒品習慣，警方未有發現她身上有違禁品，經檢驗後2人對毒品均呈陽性反應，司警不排除女疑犯有參與販毒。



事後司警到男疑犯住所內檢獲102包可卡因毒品共重32.35克，3包冰毒共重1.59克，及吸食毒品工具、電子磅、分拆工具等。男疑犯聲因欠債而受僱販毒集團到澳門販毒，日薪為1100港元，供稱已在澳販毒近2個月，至今已售出超過100多克可卡因，已收取3萬港元報酬，期間販毒集團透過電話通訊軟件聯絡他，按指示執行交收，毒品則由第三者帶運入澳。