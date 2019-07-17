家長豪花3千元買子女讀物　書商冀生意與去年相近

今日(17日)開幕的書展下午開始人頭湧湧，不少家長與小朋友帶同行李箱到場。有家長預計豪花3千多港元買女兒喜愛的書籍，亦有家長計劃買補充練習。不過有書商預計今年銷售額與去年持平，又不擔心書展有示威行動，沒有加強保安。



家長郭太過去10多年也到書展捧場，今年與升讀小六的女兒來參觀，過去花費3000多元買書，預計今年的花費差不多，她稱不會強迫女兒購買補充練習，會按女兒喜好買書，如偵探及科幻小說等。另一家長郭太帶同女兒及2名姨甥女到書展，她主力購買小朋友的中、英文書籍，過去花約1千多港元，未有計劃買學生補充練習，她笑說：「佢哋(小朋友)已經遮住我對眼，唔俾睇練習。」小朋友們解釋家中的練習本已太多。



三聯書店營銷及市務副經理高啟發表示，首日書展的人流與去年相近，因外圍經濟影響，零售市場未必有大升幅，冀今年銷售額可與去年相近。對於有網民發起針對中資書店的示威行動，高指今早未見異樣，書店亦沒有加強保安。中華書局副總經理陳超英形容每年首日書展的人流差不多，今早入場者以年輕人為主，她亦不擔心書展有示威行動。