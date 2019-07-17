不滿政府擬推優質的士　業界申覆核促撤草案

政府建議在港引入共600輛專營的士，並於今年4月將《專營的士服務條例草案》提交立法會。的士業界因不滿行政長官會同行政會議將該草案提交立法會，聯同的士司機等入稟高院申請司法覆核，要求推翻將該草案提交立法會的決定。



申請人分別是持有的士牌的女的士司機李好、的士司機余樂泓、忠誠的士管理有限公司、的士車行車主協會有限公司及香港的士小巴商總會有限公司。答辯人是行政長官會同行政會議，運輸及房屋局局長則被列為相關利益人士。



據入稟狀指，政府於2015年開始向業界表示將引入優質的士，並增加的士發牌量。翌年則表示額外增加600個的士牌作為優質的士，直至今年4月16日特首連同行政會議正式推出《專營的士服務條例草案》，並提交立法會作首讀，現時草案已交由內會討論中，其後才再提交上大會作二讀。



入稟狀指業界普遍認為該草案提出的優質的士服務會影響原有的士業務的生意，甚至令的士牌牌價下跌。入稟狀提到，政府雖然在提出草案時曾向業界進行公開諮詢，但該諮詢只是提供發牌600個予優質的士一個方案，並無其他方案讓業界選擇。政府又表明會把該草案提交往立法會，故申請人認為該諮詢並非真正及公平的諮詢。



申請人又指業界亦曾建議可將部分傳統的士牌，用作實行優質的士計劃，但亦沒有獲接納；又指政府沒有就草案發出任何具體諮詢文件，以致業界人士未能清楚了解草案詳情。