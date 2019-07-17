老婦診症後遽逝　子斥醫生改報告非可靠證人

患有長期病的印尼女華僑因有便秘和腹痛，其女兒致電香港急症中心，要求用私家救護車送她到養和醫院，但因中心未能安排，而選用外診醫生服務，急症科醫生司徒敬豪上門檢查時認為女華僑肺部「好清」，處方藥物後離去，惟女兒未幾發現她沒有呼吸，她被送院不久後，同日因肺炎離世。死者兒子江海洪今午(17日)陳詞指，母親年老多病，一家人最初都覺得母親是自然死亡，但經過研訊後想法改變，直斥司徒醫生並非誠實可靠的證人，明知他撰寫的醫療報告對自己不利，便在庭上解釋和修改。此外，他的醫療報告連診治日期和母親性別也弄錯，質疑他有否受過專業訓練。



江指家人最初是想召喚救護車，但因信任司徒有專業知識，相信母親的病是「小事」，所以才使用上門醫生服務，但司徒在報告內並無提及注射止嘔針的原因，令江質疑母親是否真的需要注射該針。



此外，有專家指病人注射止嘔針後需注意後續反應，應加倍小心，但江質疑司徒是否有觀察母親注射後的情況，批評司徒「處理好有問題」，令母親遽逝，直言：「唔信呢個醫生水平咁惡劣！」質疑：「畀佢繼續行醫係咪對社會有好處？」江直言對結果感到憤慨，不想母親死得不明不白，認為母親是死於不幸。死因裁判官明日(18日)裁決。