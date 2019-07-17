智能回收膠樽推現金回贈　近80%受訪者支持

智能膠樽回收機以現金回贈為誘因，吸引市民回收膠樽，推動環保。主辦機構調查發現，約80%受訪者表示會因現金回贈而參與支持。



屈臣氏蒸餾水自今年4月起陸續於香港不同地方擺放19部「Green Point智能膠樽回收機」，至今已回收近50,000個膠樽。該公司上月以網上問卷形式訪問了472位智能膠樽回收機用家，調查顯示80%受訪市民表示會因為現金回贈而參與，亦有76%受訪者表示因回收機就近住所、學校、工作地點及途經地點，而令他們有意欲回收膠樽。當中最受歡迎地點為購物商場(51%)，其次為零售店舖(46%)及學校(5%)。



另外，70%受訪者認同智能膠樽回收機是創新方法幫助膠樽回收、一半受訪者滿意回收機操作説明及可靠性。



屈臣氏蒸餾水表示，預計今年內於不同地方加置約30部智能膠樽回收機。該公司與AlipayHK今(17日)宣布合作推行「Go Green由我做先」行動，為回收膠樽出力。由7月19日起，市民於上述智能膠樽回收機成功回收一個屈臣氏蒸餾水樽，可透過 AlipayHK獲回贈現金0.2港元，其他牌子的回收塑膠水樽則可每個獲回贈0.1港元。

