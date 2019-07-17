40苦主墮貴金屬投資陷阱　涉款2000萬

投資騙案屢禁不絕，民建聯立法會議員劉國勳今日(17日)連同約8名苦主到尖沙咀警署報案，控告一間貴金屬投資公司涉嫌商業詐騙，以投資一年高達10厘利息且「保本保利」作招徠，吸引投資者投資，但到期後卻無法兌現，令一眾投資者血本無歸。劉指，至今共收到40名苦主投訴，涉及總金額高達2000萬港元，促請警方全力徹查，以免公司負責人逍遙法外並另起爐灶，令更多人受害。



林太2017年透過朋友介紹，稱該投資公司高利率並可靠，撇除12%佣金，投資者一年內利息可高達10厘，一年後若不續期，則可連本帶利一筆過將錢取出。林太於是投資2萬美元，並介紹家人及朋友共投資近10萬美元，本以為去年8月到期後可將順利所賺的錢取出，惟該公司卻未能兌換承諾，致電老闆也沒有回應，逃之夭夭。



當林太親身到其辦公室聲討時，該公司老闆透過職員先後開了兩張支票予她，詎料均是空頭支票，她忍無可忍下於今年5月報警，但當時警察稱受害人數太少，僅列作「商業糾紛」處理，於是她再向議員投訴，望集合更多苦主，敦促警方嚴正徹查。



劉國勳指，該投資公司自2016年起運作，期間他共收到40名苦主的相關投訴，均指公司無法兌現投資承諾，涉及總金額高達2000萬港元。目前不少投資公司老闆欺騙市民血汗錢後，便另起爐灶改名繼續行騙，他促請政府及警方應全力打擊商業罪行，避免更多人受害。