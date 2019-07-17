政Whats噏：何君堯搵位開會　譚文豪寸佢刷存在感

立法會早前受到反修訂《逃犯條例》嘅示威者猛烈衝擊，被打到爛容容，無法開會而被迫提早放暑假。其實，好多事務委員會已取消會議，惟環境事務委員會仍擺上日程，訂喺明日(18日)召開會議，原來委員會主席何君堯仍努力搵緊地方開會，身為委員嘅譚文豪（Jeremy）就明寸何君堯刷存在感。點知秘書處今(17日)出新聞稿，公告會議取消嘞！睇嚟都係搵唔到場地，無功而還！



Jeremy尋日喺Facebook貼文，話翻查立法會日誌，喺明日上午10:45仍然有環境事務委員會會議，所以特別向秘書處查詢，又引述秘書處回覆，話環境事務委員會主席何君堯仍然努力搵緊地方開會，所以暫時未取消會議，但目前仲未有任何議程同文件畀議員。



跟住佢仲hashtag咗幾句，話立法會主席梁君彥同財委會主席陳健波都搵唔到地方開會，有啲人真係好鍾意刷存在感，依家咪兜都係立會外，係咪要為你何君堯開先例，喺立法會以外地方開會？擺明係寸何君堯喇！



本來立法會日誌早兩日仲顯示環境事務委員會聽日有會議，但今日已經消失咗，秘書處喺下晝更加出新聞稿，話有關會議取消。