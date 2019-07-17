議員斥港府治鼠欠力度　三無大廈垃圾塞天井

香港錄得多宗市民感染大鼠戊型肝炎個案，政務司司長張建宗今年5月中率領全港展開全城清潔行動，增撥9100萬港元作防治蟲鼠工作。立法會議員批評，居民反映未體會到政府全城清潔的成效，認為有關力度、規劃、規模及宣傳十分不足，尤其一些無業主立案法團、無管理公司及居民組織的舊式大廈，其天井堆滿垃圾，後樓梯布滿雜物，成為老鼠溫床。



立法會議員鄭泳舜今(17日)帶傳媒視察深水埗北河街一幢舊式大廈，現場所見，幾幢大廈之間的天井及簷篷有大量垃圾包括棄置家具，吃剩的飯盒，天井四周有喉管日久失修漏水，後樓梯有棄置床褥，甚至有排泄物，衞生情況令人憂慮。



舊式大廈單位業主溫太表示清潔行動展開後，後巷衞生確有些改善，惟食物環境衞生署對大廈的天井、天台、後樓梯及簷篷等的地方衞生視之不理，單位業主和住客常要「做義工」清理，多次向食環署投訴亦無用。由於樓下是食肆，常見成群老鼠出沒，「有貓咁大隻，貓都驚咗佢哋」。另一大廈單位業主郭女士亦稱家門外常有人亂拋垃圾，甚至小便，政府無加強打擊，她更被當局罰款3000港元。



鄭泳舜表示政府忽視三無大廈的情況，認為應延長全城清潔行動的推行時間，增撥資源，擴闊清潔範圍至基層區舊樓及三無大廈的公用地方，亦應成立社區環境衞生基金等，加強清潔被忽視的衞生黑點，杜絕鼠患。