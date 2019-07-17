校車公司東主涉聯司機收賄載跨境學童　遭起訴

一名跨境校巴服務公司東主及一名旅遊巴公司前司機，涉嫌串謀在接載跨境學童往返深圳和香港時，使用並非公司指定的旅遊巴接載學童，並使該名旅遊巴公司前司機可為接載的每名學童，收取20元人民幣的額外費用，今日(17日)被廉政公署落案起訴。案情指涉案司機在共108學童人次乘搭的7程車中，收取賄款共2160元人民幣。2名被告已獲准保釋，本周五(19日)在粉嶺裁判法院答辯。



被告為51歲程群，鴻英跨境校車服務公司(深港)東主，及45歲林宗泰，通榮達(集團)有限公司前旅遊巴司機，同被控1項串謀使代理人接受利益罪，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。廉署指通榮達案發時為包括鴻英在內的客戶提供中港跨境校巴接載服務，接載已向其客戶報名乘坐往返內地與香港學校的學童，林宗泰負責調配該公司旅遊巴，並駕駛一輛指定旅遊巴。



程群及林宗泰同被指涉嫌於2018年5月14日至6月21日期間，一同串謀和與一名鴻英校車的保母串謀，使林宗泰在無合法權限或合理辯解下，接受以每名學童計20元人民幣的報酬，作為容許已向鴻英報名乘車的學童，乘坐由通榮達編配給他駕駛的旅遊巴。