搪瓷大王長孫與姑姐爭產　被告得知領養後不欲尋親

已故「搪瓷大王」陳兆民的長孫陳禹嘉(原告)，要求法院確認其祖母黃秀珍的遺囑有效，但他的姑姐陳美珠(被告)提出反對，案件今(17日)高院續審。陳美珠續接受原告方盤問。她承認，直至在美國與原告就她母親的監護人問題展開訴訟時，才從訴訟文件得知自己是其父母領養，母親過身前無提及她非親生，及曾先後立過5份遺囑。



法官亦詢問，當她知道自己或是被父母領養時，有否想過與當時仍在生的母親做親子鑑定。陳美珠稱，只有父母才有資格提出做親自鑑定，並一度哽咽稱從無想過做鑑定，因為無任何得益，且不想4名子女得知真實情況而不開心。



原告律師又指陳美珠的父親過身時無立遺囑，她獲父親四分之一遺產，她其後用很多方法想成為父親的遺產管理人，其母因此與她關係欠佳，直至她首任丈夫過身才有改善。陳美珠否認。



陳美珠自稱對原告從無敵意，對於母親於遺囑把原告列為唯一受益人，她從無妒忌或羨慕。原告律師指陳得知母親原曾成立一個信託基金後，她不惜一切想知道信託文件內容。陳美珠否認，只承認於1999年曾陪母到不同銀行，從母與銀行經理的對話才得知有信託基金。她強調是母親想向銀行查詢戶口餘額才陪伴到銀行，非她主動查母的財產是否已轉往信託基金。案件明天(18日)續審。