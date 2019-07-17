女文員稱27年前遭堂兄非禮　辯方質疑受#MeToo影響

現年33歲的女文員，2016年突報警指其堂兄在27年前、即她5歲半時非禮她，包括抱她坐上自己大腿，再伸手入內褲摸其私處，致私處紅腫，現年46歲任職銀行的堂兄事後被捕，今(17日)在東區法院就一項非禮罪受審。



代號X的事主今供稱，1992年新年她跟隨家人都堂哥家中團拜，當時堂兄已是中七學生，趁家人在屋苑會所聚會時，稱要帶她回家食蛋糕，二人入房後，被告將X抱起坐在自己大腿上，又在X如廁後問她：「有冇抹乾淨下面？」更藉詞檢查伸手入她的內褲摸其私處近5分鐘，事後要求X不要告訴他人。



X指，當晚母親替她洗澡時發覺她私處紅腫，但只着她：「唔好咁大力抹下面」，翌日帶她往見醫生及搽藥膏，X至六年班上性教育課才意識到疑遭堂兄性侵，她從父母處得悉堂兄當時在某大銀行任職，遂寫信到銀行投訴，不過沒有回音，她也沒有再向任何人求助，而兩家人也不多接觸，直至2014年，X在一親友婚宴再遇被告及得知他電話，隨即連番以短訊質問，X最終於2016年報案。



辯方盤問X時則指，她是受到社會上「#MeToo」事件發酵影響而報警，X回答確有留意有發生於30年前的非禮案成功檢控及入罪，令她鼓起勇氣報案，而她也承認數年前確診抑鬱症，至今仍須服藥控制病情。辯方又指他們其實從沒有在被告屋苑會所團拜，質疑非禮事件全屬X虛構，X否認。



控方之後傳召X的女親友作供，女親友作供後在庭上指罵被告：「有無做過你心知肚明！無做過點解要告你！成30年前嘅事！要鼓起好大勇氣先企到出嚟㗎！」被告沒有任何回應，案件明(18日)續。