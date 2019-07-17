毓民特區：政府唔知衰死撐明日大嶼　民怨沸騰難消除

政府去年提出造價逾六千億元的基建項目「明日大嶼」填海計劃，飽受各界批評，惟政府表明不會輕易放棄計劃。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民指出「明日大嶼」對本港住屋問題是「遠水不能救近火」，而且勢面對超支問題，炮轟當局死撐要填海，將會加劇民怨。



發展局局長黃偉綸周一(15日)稱，預料立法會財務委員會年底會討論「明日大嶼」的前期研究撥款。黃毓民表示，該填海計劃最快2032年才有首批住宅單位落成，對目前公屋輪候平均時間超過5年的嚴峻困局，是「遠水不能救近火」 。黃又批評，多年來本港大型基建工程均見超支，如前特首曾蔭權拍板的港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段及港鐵沙中線等，無不超支，最後由納稅人「做冤大頭、做老襯」，並養肥一班承建商，而承建商如禮頓等工程質素差劣，沙中線搞到一塌糊塗就是例子。



黃毓民又稱，近日政府因《逃犯條例》修訂而引發巨大政治風暴，形容是本港有史以來最大規模、最多人數參與的反政府示威運動。他指事件反映多名主要官員，包括律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超等無能及政治誠信有問題，直言政府管治等於癱瘓，亦炮轟黃偉綸仍走出來死撐填海，只會加劇民怨，而非消除民怨。



黃毓民指，本港樓價及租金為全球最高，住屋問題與其他民生問題環環相扣，就如因租金貴令食肆加價，使食品價格水漲船高，港人生活愈來愈苦，要解決土地問題，可考慮在棕地建屋，或與發展商合作開發其手上囤積的新界農地等，均可更快興建公屋應市，批評政府官員堅持「明日大嶼」是好大喜功。



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