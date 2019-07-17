政Whats噏：欲旁聽中大醫學院論壇　陳沛然被拒

香港中文大學計劃開中大(深圳)醫學院，中大醫學院於上月中亦已把中大深圳醫學院學位課程呈交中大教務會審批，計劃最快會於明年招生。醫學界同醫科生都擔心新醫學院畢業生可唔可以畢業後直接在香港獲准行醫，又批評醫學院諮詢不足就急推。今日中大醫學院舉行論壇，畀學生同畢業生出席了解詳情，公共醫療醫生協會副會長馮德焜同醫學界立法會議員陳沛然(Pierre)亦打算去旁聽，但點知去到會場被拒諸門外。



東網記者向Pierre了解事件，Pierre話，佢早前已收到唔少醫科生同中大醫科畢業生就呢件事求助，佢覺得起醫學院係大議題，自己又係立法會衞生事務委員會主席，不禁反問：「到場了解事件都好合理啩？」



佢話因為收到學生同畢業生通知會有呢場活動，所以希望入場聽下。佢按程序去登記櫃台登記，在場職員話活動係優先畀學生同中大校友入場，但如果場內仍有空位可以畀佢進場。不過佢等咗大約半個鐘都冇人通知佢有位，活動亦已開始咗，有理由相信自己係畀人拒諸門外：「我盡咗力喇！」事後佢仲喺社交網站呻，「沒有諮詢文件的諮詢會，我坐了一個小時地鐵(港鐵)轉了四次車，未吃午餐趕過來，卻被拒諸門外。」



馮德焜亦都不約而同到場，打算以公共醫療醫生協會副會長身份旁聽。港大醫學院畢業的馮話，去到有職員話佢唔係中大醫科畢業生，所以入唔到場，佢都覺得好遺憾，仲強調呢件事同公立醫院醫生有關係，因為公院醫生都擔心中大香港同深圳醫學院未來都需要大力增加資源，如果抽調咗啲本地醫學院教職員去深圳教書，即是本地啲醫科生變相要醫院管理局啲醫生幫手教埋。佢質疑公院醫生人手已經捉襟見肘，如果做完臨床仲要幫你教埋書，係咪應該規劃番相應資源會好啲呢？