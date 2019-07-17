政Whats噏：政府硬要批撥款　陳健波趕走張建宗陳茂波

立法會大樓受到不可預計嘅衝擊，搞到要提早放暑假。財務委員會大塞車，仲有44項撥款項目積壓，但基於搵唔到安全地方開會兼民主派抗拒用書面傳閱審批，喺路路不通嘅情況下，財委會主席陳健波(波哥)無奈接受要將所有議程拖延至暑假後先處理。據了解，原來政務司司長張建宗同財政司司長陳茂波(波叔)，早前曾就財委會事宜搵波哥同副主席陳振英開會，但就被兩人趕出會議室，到底因乜事搞到咁僵？



44項撥款中不乏民生項目，時下局勢立立亂，政府當然想攞錢快快手推惠民政策降溫，一直有傳當局最希望可以先攞錢做4間公立醫院擴建或重建、理順公營小學校長同副校長薪酬、撥款應付非洲豬瘟銷毀豬隻行動同埋及公務員加薪等。建制派亦率先提出，係咪可以用書面傳閱審議無爭議項目，泛民就大力反對，話驚開壞先例，明言要審就開會喎。



有建制派透露，年年7月財委會都加會，大家做到慣晒，所以唔少人都幾關注到底財委會開唔開到會，而每年都會負責協調議程嘅張建宗就拉埋波叔，去搵波哥同陳振英開會，提出可唔可以先處理部分無爭議性項目。該建制派人士話當時波哥已經被外界搞到有啲勞氣，講明得兩個可行方案，一係轉場開會，一係書面傳閱，但民主派起碼有幾位議員都反對，根據《議事規則》一人反對就唔得，叫政府唔使諗。



該人士仲話政府被波哥問到口啞，又無法提供一個安全地方畀議員開會，但又不斷要求可唔可以先審批無爭議項目先，最終激到波哥同陳振英開口：「你哋(張建宗及陳茂波)走喇，留喺到都傾唔到，又解決唔到，我哋自己諗喇。」最後張建宗同波叔頭耷耷、面懵懵咁離開。事後波哥決定再聯絡民主派睇吓有冇讓步空間，可惜依舊未能成事，只好取消所有會議，待復會再算。



不過，政圈耳語大家都擔心10月係咪可以順利復會，到時加會又係唔係可以審得晒所有項目，人人慨嘆見步行步。但今次事件就見到，班高官唔止離地，仲想夾硬嚟，被議員趕走咁瘀，返去要面壁思過反省吓喇！

