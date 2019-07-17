警放蛇打擊「黑的」及白牌車行動　拘4男司機

新界南總區交通部特遣隊根據線報及經調查後，今午(17日)3時許開始於區內進行打擊非法駕駛汽車作出租用途的執法行動。警方派員喬裝乘客登上2輛的士，均由沙田前往港鐵大學站，當到達目的地時，司機分別收取60及50港元，屬高於正常水平的車資。2名分別55及64歲的本地男的士司機涉嫌「濫收車資」及「沒有撥動的士計程錶指示器」被捕；其中一名的士司機同時涉嫌「超額載客」。



另外，警員及後再喬裝乘客登上1輛私家車，由沙田前往港鐵大學站，當到達目的地時司機向乘客收取80港元車資。私家車上55歲本地男子涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「駕駛汽車時沒有第三者保險」及「超額載客」被捕。



此外，警方派員喬裝乘客，經電話預約租用1輛私家車，由機場經港珠澳大橋前往珠海，車資為1,500港元。警員登上私家車並啟程後，隨即拘捕一名55歲本地男司機涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」。



另外，該4輛涉案車輛均懷疑被非法改裝，涉嫌違反「道路交通（車輛結構及保養）條例」，已被扣查作進一步檢驗。4名被捕男司機已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。



警方提醒駕駛人士，根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰10,000元及監禁6個月。同時，涉事車輛的車輛牌照更有可能被暫時吊銷。



根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款10,000元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。



警方同時亦提醒的士司機，根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，濫收車資及超額載客等行為一經定罪，最高可被判入獄6個月及罰款1萬元。



