修例風波：中央不滿對港機構錯判形勢　學者批港府管治失效

港府修訂《逃犯條例》引發的示威流血衝突浪潮一發不可收拾，已由金鐘政府核心地帶蔓延至全港十八區，嚴重打擊本港經濟及影響市民生活。消息指中央政府不滿港府及相關對港機構錯判形勢，但為避免再爆發警民衝突，現階段會放任示威者宣洩，直至局勢平定下來後，中央將會調整對港政策，以及對港機構的人事布局。有學者認為放任政策如入無政府狀態，威脅一國兩制落實，中央應考慮改善對港政策；亦有意見擔心本港競爭力削弱，中央未必願意花龐大人力物力處理本港問題。



因修例爆出的風波持續數月，由立法會相關法案委員會「鬧雙胞」開始，肢體衝擊及抗議行動不斷，直至本月一日示威者大肆破壞立法會大樓，社會已達全面撕裂狀況，民情洶湧難以冷卻，港府高官即減少曝光試圖「以靜制動」，卻令示威行動由金鐘散落十八區。



消息指，近月因修例鬧出的衝突連連，中央對港府及相關中央對港機構錯判形勢極為不滿，包括指斥有關部門未能有效掌握民情，以及錯判修例所有帶來的政治反響衝擊等，明確表示不希望發生流血衝突。據悉，目前冀港府倣效法國處理黃背心運動的手法，以「先亂後治」處理，放任社會盡情宣洩不滿，待局勢稍緩。



綜合多方消息，中央近期派多名中間人與各界聯絡，直接了解民情動向，不少人把矛頭直指港府及相關對港機構未有聽取意見，獨斷獨行，促使今天困局難以收拾，同時對港機構即使有收集民情，惟問題圍繞如何總結修例事件及有何民生措施可推，令部分人擔心是否有足夠能力於亂後治港。據悉，中央會待本港局勢趨平穩後，先着手調整對港機構的人事部署。



港府任由示威者遊行示威遍地開花，特首林鄭月娥近日頻與各界會面諮詢意見。有資深建制派人士透露，林鄭於會上問及未來施政方向，再度提出「高大空」政策，如互聯互通、兩地融合及資助中小企等老生常談的政策方向，令不少人直斥她「離地」未吸取教訓，處事搔不着癢處。



該名建制派人士續稱，值得一提是林鄭態度明顯較以往軟化，面對各界意見時未有即時「落閘」，形容雙方從未曾如此交心地溝通，且據悉她不時於深夜時分要求司局長往禮賓府繼續商討政策。至於問責團隊是否應換人，有建制派形容局勢緊張，相信中央不會急於陣前易帥，否則動搖軍心影響更大。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，法國處理黃背心運動不但放任示威，亦同步進行大辯論正視民意方能平息，相反港府只如違法佔領行動時等待民意逆轉，做法很可悲，強調本港沒有本錢拖下去，因港府管治失效，已陷無政府狀態。他建議未來應改組行政會議及問責團隊，否則港府將如「跛腳鴨」，而中央更應考慮調整對港方針，為一國兩制輸入活力或賦予新含意，方能應付時代變遷。



香港智明研究所總監許楨指，中港兩地政府首要面對是安全問題，且看似沒有任何後退空間，故需摸索執法部門在面對公民運動時，如何有效地執法。政治層面上，他認為中央會有多大程度反思及處理本港問題仍有待觀望，預料或有局部人事變動，但對港政策未必有很大改動，質疑本港是否仍值得中央花如此心機。