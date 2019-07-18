政Whats噏：年輕人壓力大　李焯芬倡佛學助減壓

卓妮尋日喺書展見到東蓮覺苑董事會主席李焯芬，佢都有份幫手策劃出一本推廣佛學嘅書，事關近年各大學都開始相繼推出佛學相關課程，而且愈嚟愈受年輕人歡迎，佢話近年年輕人生活壓力大，小則就係男女朋友鬧交、唔夠錢用，大則就係對前途感悲觀，推佛學課程雖然唔係想叫佢哋出家，但就可以幫佢哋減壓！



李焯芬話喺大學都教咗二十幾年，以佢嘅工程科為例，以前畢業人工係萬幾蚊，依家又係萬幾蚊，若果考慮埋通脹、生活指數等，直頭係少咗人工，加上以前兩三年就可以升職，依家十年都未必得，所以好明白點解年輕人壓力愈嚟愈大。但佢仲話要解決呢啲問題都要好多方面去傾，要時間處理，而佛學就正好可以幫助年輕人調整面對困境嘅心態，仲話明白社會上有好多怨氣，希望年輕人可以接觸多啲佛學，等自己心平氣和啲咁話。



至於孔教學院院長湯恩佳今年就有出孔教嘅書，講述儒家精神。佢講起以前細個讀書考試，考儒家經典都好，都一樣會心驚驚，事關佢讀書唔叻，所以每次溫習為咗入腦啲，好多時都會大聲朗讀出嚟，咁就會容易記好多，結果好多儒家經典佢到今時今日都依然琅琅上口，仲即場背咗一小段出嚟，冇花冇假喎。



有份想當年嘅仲有拔萃男書院前校長張灼祥，事關佢今年出嘅書係講番以前喺男拔嘅日子，其中講到學生時代，最遺憾就係冇被校長打過，因為當年畀校長打係好自豪嘅事，仲話有啲學生仲會喺屁股貼張牛油紙，咁就打都唔會有痕！不過到佢做校長時就已經冇體罰喇，但佢就經常發現學生喺缺課紙上冒佢簽名，然後走堂，佢都覺得啲簽名扮得好似，不過依然有破綻，就係佢支筆嘅顏色係比較特別，所以無論學生簽得幾似，佢都一睇就知，只係好多時佢都選擇隻眼開隻眼閉，費事逐個捉咁麻煩啦！



