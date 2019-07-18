南岸全年狂蝕58億　連續虧損六載

南岸集團(前稱十三集團)周三(17日)公布截至2019年3月底止之未經審核全年業績，錄得股東應佔虧損逾58.47億元，不僅較對上一年度顯著增加2.71倍，並且為連續6年錄得虧損，累積虧損金額超過77億元。



該公司早前發盈警，預期去年虧損大幅增加，主要原因是對酒店分部項下之資產帳面值作出約47億元減值。



根據南岸周三發表的未經審核全年業績通告顯示，期內酒店物業/發展中酒店之減值虧損超過33.95億元，按年顯著增加超過1.82倍，並且錄得預付土地租賃付款之減值虧損10.37億元，以及物業、機械及設備之減值虧損逾2.63億元。



與此同時，該公司非流動資產當中，酒店物業/發展中酒店約37.53億元，較對上一年度同期的約69.61億元，大幅減少超過46%。



通告又顯示，南岸期內的流動負債淨值逾43.64億元，按年急增約45%。該公司表示，上述未經審核財務資料未經公司核數師審閱或審核，故或可能作出調整並有待公司核數師完成審核後落實，預計去年度全年業績將於今年7月31日或之前發布，公司股份將繼續暫停買賣。



值得留意的是，該公司尋求注資的洽談限期已經九度延長。南岸今年1月初與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。該諒解備忘錄原本於4月4日屆滿，惟公司其後九度延期至7月19日或各訂約方協定的較後日期。



按照原先的公告，一旦達成正式協議，所得款項將不會超過15億元，並且將會用於削減與發展十三第酒店有關的目標公司債務。於諒解備忘錄的期限內，南岸預計能透過誠意金付款，收取合共7,000萬元。