公圖電子書借閱倍增　書展AR遊戲置身書世界

喜愛偵探推理朋友，可透過擴增實境（AR）遊戲，與神探福爾摩斯或華生在罪案現場，搜集犯罪證據；如喜歡童話，可與愛麗詩及白兔先生等角色一起在夢遊仙境歷險；又或穿梭在英國莎士比亞名劇《仲夏夜之夢》的貴族與平民之間。



這個結合虛擬與實境的遊戲專區設於灣仔會展香港公共圖書館攤位(一樓展覽廳1C內的A12及A14)，希望市民走進故事書中進行簡單任務或與角色拍攝互動短片，從而認識圖書館豐富的電子資源館藏。



不少市民對借閱電子書不太認識，康樂及文化事務署公共圖書館電子書冊量已超過31萬，電子資料庫有77個，其中28個可經互聯網使用。近年網上閱讀或下載次數亦倍增，由2014年逾10萬次，增加至2018年逾60萬次，借閱兒童讀物或繪本電子書佔一定比例。



由於部分電子書有朗讀功能，受家長喜愛，本月新增專為4至11歲兒童而設的Kids InfoBits教育資料庫，涵蓋藝術、人物、體育、科學等不同課題，亦載有適合兒童的雜誌、新聞、圖片及教育影片，可協助初學者學英語。



今年2月推出電子書庫OverDrive提供近5000本英文電子書，集合消閒讀物、兒童圖書、小說和傳記等不同範疇。2大中文電子書庫HyRead和SUEP則收錄不少適合各年齡層的休閒和流行讀物。書展由昨日(17日)至23日(下周二)舉行，市民到場可試用公共圖書館電子資源，體驗網上圖書館服務的便捷。