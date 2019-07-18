修例風波：港僅控洗黑錢　陳同佳最快10月放監

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案，涉及一屍兩命情殺轟動港台，涉案港男陳同佳在香港警方警誡下承認殺女友後竊取其財物返港，並在港三次用其銀行卡提款，今年四月在港承認四項俗稱「洗黑錢」的處理犯罪得益罪後，同月被判監禁廿九個月。礙於台灣與本港並無移交逃犯協議，港方未能就其涉嫌殺人罪行把他移交台灣，加上陳自去年三月被關押，估計最快今年十月出獄，故港府一直指修例有迫切性，而今年七月休會將是修例大限，然而坊間對修例反對聲音不絕，觸發多次大型示威遊行，港府至上月中「跪低」暫緩修例，令死者沉冤待雪。



去年二月八日，廿歲的潘曉穎與當時十九歲的陳同佳雙雙赴台旅遊慶祝情人節，兩人原定十七日返港，惟潘女自當日凌晨起音信全無，陳則在當晚獨自返港。潘母於三月五日向本港警方報案，潘父隨後亦到台北報案。台灣警方翻查閉路電視，發現潘在二月十七日凌晨與陳一同進入酒店後再無出現，同日上午陳卻獨自拖篋離開酒店、下午空手回來，之後前往機場返港。



根據陳同佳早前在香港法庭應訊時披露的案情，他於二月十七日凌晨與潘起爭執，包括聽到潘指其胎兒是前男友經手，激動下捉住潘的頭撼向牆壁，並用雙手從後箍其頸，糾纏約十分鐘至潘斷氣。他將屍體放入行李篋再棄屍草叢。陳取去潘的銀行卡等，又用銀行卡在兩地提款，去年三月十三日被港警拘捕，他承認殺人後棄屍，台警同晚尋回潘遺體，遺體當時已腐爛見骨。



死者父母事發後據知曾多次去信港府，其中死者母親今年二月曾會見傳媒，透露她及丈夫至今仍未能接受事實，每當想起女兒暴屍荒野，屍骨不全，便心痛不已，自己更晚晚失眠需接受心理輔導，冀港府彰顯公義將陳移交台灣受審。