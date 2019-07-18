網傳優待專才換證　日有300新移民轉永久居民　入境處發聲明澄清

本月初開始網上流傳一篇題為「移記總部高層公然協助 『專才』『 打尖』 做身份証（證）」的貼文，內容指入境處為專才換身份證作特別安排，特地預留「walk-in（無預約）籌」給他們換證；又聲言每日其實有300個新移民轉為永久居民的配額。入境處就此傳聞在今晨發聲明澄清。



該貼文稱，自本月9日起，會有一批專才在香港住滿7年，要到入境處領取永久居民身份證，發文者聲稱「上層壓落嚟」要為該批換證人士預留300個籌，「仲要『當』有預約。」



發文者續指，該批換證人士所領的是「walk-in籌，不是預約籌」，「雖然平時都有約100至200個轉永久的申請，如果預留300個籌畀佢哋，即是將會有最少100個普通市民因為『被遲咗』，所以無得攞walk-in籌。」



發文者其後自問自答，指出：「不是每天得150個單程證來港咩？為何要300個籌？因為150（單程證） + 150（專才）」。



就此篇貼文，入境處今晨發出以下聲明：



本處留意到在網上討論區有評論指本處近日實施的一項身份證安排有欠妥善一事，本處重申，該項安排只為便利一些剛獲批居留權的市民，由於他們已按預約時間前臨本處辦理領取居留權的手續，為免他們另行安排再次前臨本處辦理換領永久性居民身份證的手續，本處便特設此項安排，讓他們在領取完居留權後可選擇即時前往本處的人事登記處辦理永久性居民身份證的手續。本處重申，此項安排並不會對其他居民正常辦理其身份證手續造成任何影響。



另討論中提到本處每日有150個單程證和150個專才預留配額一事，本處亦鄭重澄清並非事實，本處並無有關安排。