探射燈：遊樂休憩定位混亂　難倒居民

油尖旺區內有不少公園，但公園名稱卻「唔清唔楚」，例如東安街休憩花園實際是籃球場，但窩打老道／廣東道休憩花園則設有遊戲組合；德昌街遊樂場卻只提供長者健身設施，渡船街遊樂場才有遊戲組合及攀爬架等，令家長摸不着頭腦。



油尖旺區議會副主席黃舒明表示，多年前曾向政府反映區內遊樂設施問題，因曾經有家長誤以為休憩處有兒童遊樂設施，到場後才發現只有球場及長櫈。黃認為政府應清晰界定休憩處及遊樂場，同時應增設室內遊樂場，方便居民。



黃亦批評遊樂場設施沒有為兒童設想，有家長投訴遊樂場「唔好玩」，她認為遊樂場讓小朋友有更多觸感上的體驗，建議政府參考其他國家及地區，在安全考量外，配合兒童發展需要。



康文署發言人指，公園及遊樂場按面積及提供設施命名，例如公園的面積大多超過1公頃，並提供如網球場、籃球場等動態設施，及如大草坪等靜態設施；花園面積少於1公頃，其中超過1半屬靜態設施；而遊樂場面積則少於1公頃，其中超過1半屬動態設施。

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