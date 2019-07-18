探射燈：露宿者問題為患　部門任由擴散

露宿者人數倍升，在社署登記的露宿者人數，由2011至2012年的511名，上升至2017至2018年的1127名，而他們大多露宿在九龍區的運動場、公園及天橋底等，造成嚴重衞生問題。有區議員經常接獲市民投訴，亦曾多次向政府部門反映，惟露宿者問題遲遲未處理，讓問題發展到「覆水難收」的地步。



深水埗區議員梁文廣表示，區內露宿者聚居的天橋底木板屋清拆後，問題卻仍未解決，反而有散播迹象，部分露宿者遷至油麻地甘芳街一帶，部分遷至區內使用率低的公園。梁指曾向政府部門要求正視通州街公園問題，但各部門均迴避，任由問題惡化。



梁建議政府參考社區組織協會2014年在深水埗及元朗區開展的「守望計劃」，由政府部門統籌「社工隊」，了解每個露宿者需要，解決「燃眉之急」，再按不同需要作跟進，協助他們脫離露宿行列。

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