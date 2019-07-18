探射燈：癮君子公園上電　兒童遊玩牙煙

休憩公園成幼童陷阱。深水埗通州街公園被癮君子及露宿者霸佔，東網記者直擊癮君子上電；鄰區油麻地有休憩處外花槽亦發現針筒，連家長亦稱危機四伏。油尖旺區內多個花園附近人多車多，出入口卻不設圍欄，恐危及兒童安全。有團體早前在兩區調查，發現公園保安及衞生問題多多。立法會議員批評康文署公園設施缺乏吸引力，又烏煙瘴氣，變得兒童不宜。



油麻地砵蘭街／文明里休憩處外花槽，不難發現棄置針筒，有家長亦指早前曾於休憩處內發現針筒，叮囑女兒小心。鄰區深水埗通州街公園更猶如毒竇，甫進公園，東網記者便見有癮君子正在注射毒品，聚集的地方與遊樂場亦只是一個花槽之隔。街坊亦指公園露宿者愈來愈多，環境變得更差，水池旁擺放多張床墊及帆布床，多名露宿者躺下休息，保安員勸喻亦不肯離去。



部分公園「硬件」亦對兒童不太友善，油麻地窩打老道／廣東道休憩花園其中一個出入口外堆放大量卡板，恐撞傷兒童；另一出入口旁是行車繁忙的窩打老道，且兩出入口均不設圍欄。旺角地士道街休憩花園位處內街，車流不算繁忙，惟旁邊有不少回收店，亦鄰近街市，不時有人搬運大型貨物。



「我哋調查發現，兩區公園『唔貼心、唔衞生、唔安全』！」香港基督教服務處本月初發表調查報告，逾90%劏房家長反映公園是他們帶子女最常在外逗留的地方，但近40%人認為公園衞生環境惡劣，負責調查的社工李文浩解釋，家長於公園內發現過針筒和玻璃樽，加上公園出入口「中門大開」，對幼童構成安全隱患。



李指本港公園設計欠缺主題性及吸引力，建議加強清潔，並於出入口設圍欄，而有關部門亦可趁舊區重建機會，邀請更多持份者參與改善公園。



身兼西九龍家長聯會主席的立法會議員鄭泳舜坦言，擔心棄置針筒會危害成人及小朋友。他亦同意公園設計「冇乜新意」，並指「倒模式」建造管理較易，但難以迎合年輕人口味，促康文署檢討。



康文署發言人回覆，過去3年，油尖旺區的公園及遊樂場共收到4宗涉及公園內有玻璃碎或針筒的投訴；同時接獲106宗在公園範圍違法吸煙的投訴，並作16宗檢控。發言人指公園玩樂設施規劃採用「通用遊樂」概念，提供共融、富趣味性和創意的遊樂設施，顧及不同兒童需要。



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