Dr.東：女性吸入空氣污染物　不育機會將大增

近日本港空氣污染持續，污染物除影響肺部之外，對女性更會造成多一重健康風險，有機會令她們提早步入更年期，增加不育機會。外國兩項研究均指出，當女性置身於高污染的地方，吸引過多空氣污染物，會干擾女性的抗苗勒管賀爾蒙（AMH），排卵次數因而減少，增加不育機會，情況值得關注。



女性出生時，卵巢內約有200萬顆卵泡，至青春期只剩40萬顆，之後每月會有1000至2000顆自然死亡，速度因人而異。卵子品質及數量降低，代表卵巢老化，而基於遺傳、吸煙及卵巢手術等因素影響，部分女性卵巢老化速度可能較一般人快。抗苗勒管賀爾蒙（AMH）是一種由竇前卵泡及竇卵泡所分泌的賀爾蒙，可以預測卵巢卵泡的庫存量，現時歐美地區廣泛應用AMH測試方法，AMH值愈高，賀爾蒙濃度愈高，卵子數目亦愈多，懷孕的機率亦相對大。



近年科學家認為，空氣污染問題嚴重，會減低女性生育的機會，難以組織家庭，更容易提早步入更年期階段。外國一項研究，意大利科學家透過血清測試分析1318名女性的抗苗勒管賀爾蒙水平，結果發現每10名女性中，6人體內的抗苗勒管賀爾蒙水平偏低，增加不育的風險，原因是她們居住在交通繁忙的車路附近。相比之下，居住地方距離公路較遠的女性則沒有太大影響，每10名女性中，只有少於4人出現低水平的抗苗勒管賀爾蒙。



歐盟指引提到，人類接觸的空氣污染物包括懸浮粒子PM10、PM2.5及二氧化氮，每一立方米空氣中含有40、25及40微克，便會對人體構成傷害。但今次研究分析發現，在最低水平抗苗勒管賀爾蒙的女性中，她們接觸的每一立方米空氣中，懸浮粒子PM10、PM2.5及二氧化氮的含量，分別達29.5、22及26微克。科學家估計女性處於空氣污染的地區，卵泡庫存量減少的機會較正常高出3倍。



另一項研究則來自美國哈佛大學，科學家找來逾600名女性，發現她們若居於懸浮粒子PM2.5高水平的地方，排卵數量會減少，反映污染物嚴重影響婦女的生育機會。



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