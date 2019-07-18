網民熱話：外傭掉低婆婆去購物　網民：見到就火滾

在香港聘請一名外傭照顧老人家是普遍的事，但要請一個有質素的外傭，就絕非易事。近日有網民就目擊坐着輪椅的婆婆在時裝店守候，原來照顧她的外傭正在店內「shopping」，令網民不禁為婆婆擔心：「究竟幾時先畀佢返屋企？」



網民Stephanie Yu在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」貼文及上載5張照片。貼文稱，在黃大仙中心目擊一名坐輪椅婆婆獨自在時裝店門外，「婆婆年紀好大，個樣好攰咁，佢身邊無任何照顧者」。網民於是探頭入時裝店觀察，發現一名「姐姐」正在購物。「直覺話我知，佢就係婆婆照顧者，因為如果係親人，唔會掉低老人家喺門口，然後自己去shopping嘅。」



網民在現場稍等一會，果然發現該名「姐姐」出來，走到婆婆身邊。「我有望住佢，佢知我望佢仲眼超超，然後佢一於好少理，再次掉低婆婆喺門外，入咗隔籬嗰間時裝店繼續『shopping』」。從網民上載的照片可見，婆婆上半身垂下，一臉疲態，該網民亦禁不住質問，「真係唔知之前佢shopping咗幾耐...究竟幾時先畀佢返屋企？」



事件引起網民熱烈討論，有網民批評外傭極冇愛心，「佢以為自己唔會老，真心祝佢唔識老」、「見到就火滾」、「見到呢個post好心痛呀」。不過亦有網民無奈說：「睇到又點呀，唔通炒佢咩，依家再請(外傭)手續費要一萬以上，工人大晒」、「好過放婆婆喺屋企自己走咗出街。」



網民有話說



Fanny Tse: 同理心對待身邊嘅人，自己更幸福，婆婆有智慧。



Haze Lene Chow:見到就火滾



Enko Lee Kam Ming:可能老人家屋企冇冷氣，工人同佢一齊落商場抖涼又或者去買餸，工人順便行街



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