修例風波：中西區會公眾席爆罵戰　議員憤然離開

港府修訂《逃犯條例》觸發連串示威衝突，中西區區議會今日(18日)召開特別會議，主席葉永成和另一區議員陳捷貴在會前發表口頭聲明，解釋早前簽署聯署支持政府修例，是有市民曾反映草案重要，認為應盡快交予立法會進行公平、公正審議，無論最終結果是贊成或反對也應讓市民知悉。



葉強調，自己並非盲撐政府，認為政府雖已宣布修例已死，但由於風波仍未平息，呼籲政府以其他字眼，以釋除公眾疑慮，希望社會盡快回復平靜。區議員陳財喜在會議開始不久後便高叫「反對暴力」，並憤然離開會議室。



有民主黨區議員提出動議，指市民於6月9日、12日、16日等在金鐘立法會進行合法集會，批評警方在集會期間使用暴力，要求警方詳細解釋，並動議要求立即撤回修例、譴責警方於6月12日開槍、不檢控及釋放示威者、撤銷定性6月12日集會為暴動、成立獨立調查委員會徹查事件，以及特首林鄭月娥應問責下台。議案最終在5票贊成、10票反對下，不獲通過。



多名該黨區議員又不滿警務處和保安局未有派代表出席會議，要求警方解釋。區議會秘書回應指，曾向當局轉達區議員的要求，但獲覆未能派代表出席。



會議進行期間，有數名戴上口罩、身穿黑衣的男子在公眾席上，多次高叫「釋放被捕人士」等口號。有市民隨即上前拍攝，及要求所有人除下口罩，雙方曾一度發生口角，葉永成曾最少兩度宣布休會，區議員許智峯批評葉未有要求相關人士離開，最終數名男子自行離開會議室。