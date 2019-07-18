拖爸爸帶篋書展掃繪本　小四生唔買補充練習：功課已夠多

一連7日的書展進入第二天，今日(18日)繼續有大批市民到場挑選心水書籍，當中不少人帶備行李篋準備全力掃貨。現場所見多間書商已開始減價促銷，如設30港元特價區、補充練習大減價等，吸引大批家長挑選。



楊先生與升讀小四的女兒拖着行李篋到場。他表示，預算1000港元購買書籍和文具，開場僅半小時已買了4本女兒最愛的「角落生物」繪本。首次來書展的女兒就指，自己很愛閱讀，平日一有空閒就會看書，因知道書展有很多書籍和文具，故主動要求爸爸帶她前來。被問到會否購買補充練習，她直呼：「唔想唔想，學校功課已經夠多！」



家長何女士連續第4年帶同一對子女來書展，她稱，過往每年約花1000多港元買書，今年預算「加碼」至2000港元，「啲書加價呀嘛」！到場首小時何已為8歲兒子買了幾本數學書，強調是兒子自己選擇。



另外，雖然有網民發起到部分中資書商進行不合作運動，但未見異樣，只有幾名保安在入口處附近駐守。



中華書局副總經理陳女士指，昨(17日)銷情較往年略差，主因入夜後人流減少，「以往放工時間會多啲人，(今年)可能天氣熱少咗人」，不過她對銷情未感憂慮，相信之後人流會回升。提到昨有政黨在三聯書店、中華書局及商務印書館一帶攤位抗議，陳指行動未有對書商造成影響。



中文大學出版社業務部助理譚女士就指，昨日生意額較去年首日上升了約一成，入夜後人流雖較少，但早段買書人潮較為熱烈，故銷情有增長。她又指，今年出版了不少與社會時事相關的書，切合現時港人需要，「一直都好賣嘅，可能咁啱撞正(社會運動)有影響。」



柏雅出版社市場經理李錦嫦表示，該出版社已參展10多年，近2年生意額明顯較過往少，昨日生意額更較去年同期大跌一半。她估計是受近日社會政治問題影響，「市民情緒集中咗喺政治，可能有啲人去遊行唔嚟書展，國內遊客都明顯少咗」，坦言對整個展期的銷情感擔心。